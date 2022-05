Fondazione Lorenzo Farinelli, assegno di ricerca per terapie CAR-T a Torrette Attivata l'iniziativa dedicata a giovani ematologi che si dedicano a sviluppo di terapie innovative - VIDEO

E’ stato attivato ad aprile l’assegno di ricerca della Fondazione Farinelli per un giovane ematologo dedicato allo sviluppo delle terapie innovative in ematologia ed in particolare nell’ambito delle terapie cellulari con effettori immunologici geneticamente modificati (CAR-T).



Dell’iniziativa si è parlato venerdì 6 maggio nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Raffaello.

Presenti Michele Caporossi direttore Generale AOU Ospedali Riuniti Ancona, Attilio Olivieri Direttore SOD Clinica di Ematologia AOU Ospedali Riuniti e Ordinario di Ematologia presso UNIVPM, Amalia Dusmet presidente dell’Associazione Lorenzo Farinelli; Pietro Leoni presidente AIL, e la destinataria dell’assegno di ricerca Giuseppina Urbano.