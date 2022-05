A Senigallia la riunione della Commissione sviluppo economico della Conferenza Regioni Il 9 maggio alla Rotonda a Mare sarà presente anche il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti

Si avvicina l’appuntamento del 9 maggio alla Rotonda a Mare di Senigallia (inizio ore 9,00) con riunione della Commissione sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome italiane.

Una importante occasione di confronto e rilancio del tessuto economico avvalorata dalla presidenza del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e dal contributo del Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga.

“Per la prima volta la Commissione alla presenza del Ministro Giancarlo Giorgetti – dice il Vice Presidente della Regione Marche, Mirco Carloni – si riunirà fuori dalla sua consueta sede romana e si incontrerà a Senigallia, nelle Marche. È una grande occasione, ringrazio i miei colleghi della Commissione ed il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga che ci ha dato la possibilità di riunirci ed ovviamente il Ministro Giorgetti per la sua presenza”.

“L’Italia può ripartire dalle regioni – continua Carloni – ed insieme possiamo rigenerare il tessuto economico nazionale lacerato da troppa instabilità ognuno con la propria peculiarità e specificità. Il presidente Francesco Acquaroli ed io siamo orgogliosi che proprio le Marche aprano le porte ad un importante confronto che valorizza l’identità di ogni singola regione come risorsa per raggiungere, unite, un obiettivo più grande. Questa è la sfida che dobbiamo raccogliere tutti insieme per il rilancio dell’economia del nostro Paese.”

All’evento di Senigallia parteciperanno, oltre al Ministro Giorgetti ed il Presidente Fedriga, , Ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti dal 2008 al 2020.