A Senigallia, incontro Commissione sviluppo economico con Regioni e ministro Giorgetti Sopralluogo in vista dell'appuntamento nazionale del 9 maggio. Carloni: "Le Marche al centro del dibattito economico nazionale"

Si è tenuto la mattina del 2 maggio, a Senigallia, il sopralluogo per ospitare l’incontro, in presenza, della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che richiamerà nelle Marche tutti gli assessori regionali dello sviluppo economico d’Italia.

Coordinata dalle Marche e guidata dal vice presidente Mirco Carloni, la riunione riservata si terrà la mattina di lunedì 9 maggio, presso la Rotonda a Mare, alla presenza del presidente Francesco Acquaroli, del direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini e di Sultan bin Saeed Al Mansouri, ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti dal 2008 al 2020.

I lavori si concluderanno con gli interventi del presidente della Conferenza Stato Regioni e delle province autonome Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

“Le Marche saranno al centro del dibattito politico economico nazionale, con una giornata dedicata alle prospettive di crescita e di sviluppo dei territori, tra esigenze di innovazione, competitività e internazionalizzazione dei processi produttivi del sistema Paese”, anticipa Carloni. Il vicepresidente ha compiuto il sopralluogo, a Senigallia, con i tecnici e funzionari regionali per definire tutti i dettagli organizzativi e logistici dell’evento.

L’incontro tra gli assessori regionali, con audizione del Ministro Giorgetti, “consentirà di focalizzarci sulle politiche locali nei processi di rilancio e sviluppo dei sistemi produttivi territoriali, nell’ambito della nuova programmazione dei fondi comunitari. In qualità di coordinatore della commissione sviluppo economico della Conferenza delle Regioni, ho avuto l’opportunità di convocare in presenza, nelle Marche, questo importante incontro con i vertici dell’economia nazionale, il primo dopo anni di riunioni da remoto, per cui, come Marche, ci stiamo preparando al meglio”.