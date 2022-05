Fratelli d’Italia, delegazione di Senigallia presente alla conferenza di Milano Massimo Bello: "Siamo classe dirigente con esperienza e formazione. Ci candidiamo a governare l'Italia."

192 Letture Politica

Si è appena conclusa la Convention di Fratelli d’Italia a Milano, dopo tre giorni intensi di dibattiti, incontri e relazioni, con Giorgia Meloni, che ha segnato le tappe del viaggio, che porterà la Destra italiana al governo della Nazione.

“Italia, energia da liberare”, indipendenza, libertà, crescita, appunti per un programma conservatore: ecco, in sintesi, le note del cambiamento che a Milano hanno lasciato traccia nei quasi cinquemila tra delegati, eletti, ospiti del mondo produttivo, economico, universitario, di quello della cultura, dell’associazionismo, della televisione, della politica europea ed internazionale.

Se a Milano, la leader di Fratelli d’Italia ha elencato i principali punti programmatici del programma di governo, parlando per fare qualche esempio, di Europa, di ambiente, di PNRR, di sicurezza, di enti locali, di economia, di politiche sociali e famiglia, a Senigallia la Destra è già forza di governo. Fratelli d’Italia, insieme agli alleati (Lega, Forza Italia, La civica), amministra la sesta città delle Marche: un Presidente del Consiglio, un Presidente di Commissione, due Assessori e una pattuglia di cinque Consiglieri: ecco la squadra, che sta accompagnando il Sindaco Massimo Olivetti alla guida della Città.

Fratelli d’Italia, a Milano, ha delineato la strategia e il programma. “Siamo fieri della nostra scelta di stare all’opposizione – ha detto Giorgia Meloni – e al governo dell’Italia ci andiamo soltanto se sono gli italiani che lo decidono”. E ha aggiunto: “In dieci anni siamo cresciuti, arrivando ad essere il primo partito italiano. Abbiamo studiato, ci stiamo preparando ancora e abbiamo una classe dirigente pronta al cambiamento.” Parlamentari, Consiglieri, Presidenti, Sindaci, esperti di tutti i settori. La Presidente Meloni ha riunito nella capitale lombarda oltre cinquemila delegati per una tre giorni programmatica. “Ci faremo trovare pronti e con le persone giuste”, ha annunciato.

A Senigallia Fratelli d’Italia è compatta attorno alla propria leader nazionale tant’è che a Milano è stata presente con una delegazione del partito composta da Massimo Bello (Responsabile regionale e provinciale Dipartimenti Politiche dell’Unione europea e Professioni), Marcello Liverani (Membro dell’Assemblea nazionale FDI), da Ilaria Bizzarri (Responsabile provinciale Dipartimento Imprese e mondi produttivi) e Sandra Amato (Responsabile regionale e provinciale Dipartimenti Tutela delle Vittime e Lavoro e crisi aziendali). Una delegazione, che ha rappresentato Senigallia e il suo comprensorio.

“Ritrovarci a Milano è stato motivo di orgoglio nazionale, di appartenenza ideale, ma soprattutto un momento di seria riflessione”, ha detto Massimo Bello, leader storico della Destra senigalliese e uno degli esponenti regionali di spicco di FDI. “Non siamo una ripetizione di cose già viste – ha aggiunto – e non siamo alcuna delle etichette, con cui ci dipinge la sinistra. Siamo una cosa nuova e alternativi alla sinistra, a tutta la sinistra. Siamo pronti a governare la Nazione, abbiamo studiato per diventare classe dirigente, abbiamo alle spalle esperienza e formazione, e non abbiamo paura di affrontare il confronto. Abbiamo i piedi per terra e le idee chiare. A Senigallia, con gli amici della coalizione, che sostiene il Sindaco Olivetti, abbiamo un patto di idee e di programma e lo stiamo attuando. Lavoreremo perché il prossimo anno Senigallia diventi ancora una volta protagonista.”