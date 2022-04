L’US Pallavolo Senigallia Under 18 femminile è campione provinciale Domenica 24 aprile le ragazze di coach Paradisi superano 3-0 il Collemarino

Straordinario risultato per l’US Pallavolo Senigallia che vince il titolo provinciale Under 18 femminile.

Domenica 24 aprile partita perfetta a Moie per il Banco Marchigiano Miv di coach Roberto Paradisi, che vince 3-0 la finale contro il Collemarino con parziali di 25-18 25-23 25-21.

L’Under 18 del Banco Marchigiano ha mostrato davvero una grande maturità, fin dal prepartita, gestito al meglio dal punto di vista mentale nonostante il peso del titolo in palio, che durante il match, vinto contro un Collemarino che, dopo un primo set con qualche errore, ha disputato un incontro di assoluto livello.

Ma la vittoria è arrivata ugualmente per le nerazzurre, autrici di una prova ai limiti della perfezione, con un muro che si è dimostrato pressoché invalicabile, una difesa capace di sporcare ogni pallone e dare spettacolo e un attacco in grado di coinvolgere tutto il sestetto, anche molto efficace al servizio in particolare con Verzolini.

Enorme la gioia del club e del coach Roberto Paradisi, che sottolinea: “Questa squadra, che è il frutto di un progetto, di un scuola e persino d una filosofia sportiva, è una sorta di ‘corazzata casalinga’. Sono un bambine diventate donne con i nostri colori. E sono già tra le prime juniores più forti della regione Marche. Oggi meritano solo il mio applauso e il mio grazie”.

E il grazie l’Under 18 del Banco Marchigiano lo merita davvero da tutta la città, che può consegnare alla storia domenica 24 aprile come una data memorabile anche per il contemporaneo ritorno in serie D, dopo 18 anni, della Vigor Senigallia, per il quale tutta l’US Pallavolo Senigallia si congratula sentitamente: “una domenica straordinaria per Senigallia. Una data storica per il volley senigalliese. Un ponte di intenti ed emozioni ci unisce oggi agli amici della Vigor Senigallia per il loro ritorno in serie D dopo 18 anni”, sottolinea il club nerazzurro che assieme a quello calcistico ha contribuito ad un pomeriggio davvero indimenticabile per la città.