Gli eventi in programma per i weekend di primavera a Senigallia Due fine settimana pieni di fotografia, archeologia, musei, sport, cibo, mercati e molto altro

102 Letture Cultura e Spettacoli

Senigallia Città della Fotografia presenta la grande mostra fotografica The Place of the Upside Down.

Le sale di Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera si fondono in un continuum espositivo per accogliere i sorprendenti scatti di Roger Ballen. Il progetto realizzato dal Comune di Senigallia grazie al sostegno della Regione Marche e la collaborazione della Galleria Massimo Minini e della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi presenta oltre ottanta scatti di uno dei fotografi più noti influenti del XXI secolo.

Un’antologica che ripercorre i quarant’anni di carriera dell’artista statuintense, gli scatti provengono dalle celebri serie Outland (2000), Shadow Chamber (2005), Boarding House (2009) e Asylum of the Birds (2014). Quella di Ballen è una ricerca profonda che si spinge negli anfratti più nascosti della mente, gli incubi che appartengono alla nostra esistenza si trasformano in realtà.

Nelle sale di Palazzetto Baviera, viene presentata una selezione di incredibili e inediti scatti a colori proveniente dalla collezione privata dell’artista. Conosciuto per i suoi incubi in bianco e nero, Ballen stupisce ancora spingendosi verso il colore. Il suo lavoro sarà esposto quest’anno in Italia, oltre che nei musei della Città della Fotografia, anche alla LIX Biennale di Venezia, dove Ballen parteciperà come rappresentante del padiglione nazionale del Sud Africa, paese in cui vive dagli anni ’80.

Da questo venerdì al lunedì di Pasqua la mostra sarà aperta il pomeriggio dalle 15 alle 20 le aperture proseguiranno poi dalla prossima settimana dal giovedì alla domenica negli stessi orari (prenotazioni su www.feelsenigallia.it).

Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera, che ospitano le collezioni permanenti, rimarranno aperti al pubblico negli stessi orari delle mostre. Sarà quindi possibile visitare Il Realismo magico di Mario Giacomelli a Palazzo del Duca, l’incredibile restauro dei mobili del piano nobile di Palazzetto Baviera, riposizionati nelle loro pose originali, insieme agli stucchi di Federico Brandani e l’esposizione dei bellissimi quadri del pittore senigalliese di fine ottocento/inizi novecento, Corrado Gabani oltre ai disegni del maestro senigalliese Romolo Augusto Schiavoni.

La Rocca Roveresca presenta invece la mostra organizzata dalla Direzione Musei Marche e dall’ICCD, dedicata a Claudio Gobbi The Atlas of Persistence a cura di Francesca Fabiani.

Composto da due progetti fotografici distinti ma uniti, il percorso della mostra affronta il grande tema dell’identità culturale europea attraverso i segni che essa stessa ha generato e lasciato sul paesaggio e l’architettura. La prima ricerca indaga l’iconografia degli interni dei teatri del ‘900 lungo tutto l’arco europeo, il secondo lavoro sviluppa una riflessione sull’immutabilità tipologica delle chiese armene disseminate anche fuori dai loro territori storici. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30 (informazioni su www.roccasenigallia.it).

L’Area Archeologica e il Museo della Mezzadria, ad ingresso gratuito, rimarranno aperti con i soliti orari, in aggiunta sarà possibile visitare le sedi il lunedì di Pasqua, dalle 15 alle 19 per l’area archeologica, e dalle 9.00 alle 12.00, e dalle 15.00 alle 17.00 il Museo della Mezzadria. (info e orari www.feelsenigallia).

A Palazzo Mastai in mostra Ercole Mastai. Il ritratto di un nobile senigalliese del ‘700; aperti dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00, ingresso gratuito. Il lunedì di Pasqua il museo rimarrà chiuso.

La Pinacoteca Diocesana di Arte Sacra presenta, invece, Episcopus Senogalliensis. Ritratti restaurati dei Vescovi di Senigallia; aperti sabato, domenica e festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, ingresso gratuito. Il lunedì di Pasqua il museo rimarrà chiuso.

La Rotonda a Mare sarà aperta al pubblico nei giorni 16, 17, 25 aprile e il primo maggio dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30. Nel giorno di Pasquetta la Rotonda a mare sarà aperta soltanto al mattino.

Teatro La Fenice:

In programma nei giorni 21 e 22 aprile alle ore 21.00 il nuovo spettacolo di e con Virginia Raffaele, “Samusà”.

Il 24 aprile alle ore 21.15 l’orchestra di fiati “Insieme per gli altri”, Colonna sonora della Solidarietà, diretta dal maestro Giampiero Ruggeri si esibirà in un concerto di beneficienza in favore dell’Associazione Venezuela Lavoro e Persona.

Il 30 aprile, alle ore 18.00, in occasione del 50°compleanno del Lions Club di Senigallia “Concerto di Gala”, con i musicisti dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia.

Lo spazio espositivo della Ex Pescheria del Foro Annonario ospiterà la mostra dal titolo “Immensamente”, retrospettiva dedicata all’artista senigalliese Andrea Franceschini, che sarà aperta al pubblico dal 15 aprile al 22 maggio nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 11 alle 20.

Sport il giorno di Pasquetta il 41° trofeo podistico “Città di Senigallia”, sia maschile che femminile. Gara del calendario nazionale FIDAL di10 km. Inoltre, è prevista una camminata di 5 km aperta a tutti.

Piazza Garibaldi, dal 23 al 25 aprile, ospiterà “Bici Expo Senigallia” evento, aperto a tutti gli appassionati al mondo della bicicletta con attività di intrattenimento gratuite come: spettacoli di BMX Freestyle, Pump Truck, percorsi cicloturistici, attività di spinning, e molto altro, in compagnia di Radio Arancia.

Mercati:

Foro Annonario dal 16 al 18 aprile, la tredicesima edizione di “Un Foro per Pasqua”, mercatino di prodotti tipici, artigianato e prodotti etnici.

Lungomare Mameli, nei giorni di 24 e 25 aprile si svolgerà la nona edizione della mostra mercato Primo Sole. Il mercato che ti consente di passeggiare tra le bancarelle e godere della vista del mare.