170esimo anniversario della Polizia di Stato: riconoscimenti per agenti in forza a Senigallia Alla Mole Vanvitelliana di Ancona, Comune rappresentato dal vicesindaco Pizzi: "Grazie alle donne e agli uomini della Polizia"

126 Letture Cronaca

“Grazie alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato, per la passione con cui svolgono la loro missione e per #essercisempre”.

Si è svolta oggi alla Mole Vanvitelliana di Ancona la cerimonia per ricordare i 170 anni dalla fondazione dell’allora Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, oggi Polizia di Stato.

Alla presenza del Presidente della Giunta Acquaroli, del Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche Latini, del Signor Questore di Ancona e di S.E. Prefetto di Ancona e delle Autorità civili e militari, sono stati consegnati i riconoscimenti a quanti si sono distinti nello svolgimento del proprio dovere.

Tra questi anche personale in forza al Commissariato di Senigallia: gli Assistenti Capi Coordinatori Francesco Memè e Marco Stefani con la medaglia d’argento al valor civile ed il Sovrintendente Eugenio Angelini con la lode.