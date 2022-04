“La ballata dei gusci infranti”: in sala attore Simone Riccioni e regista Federica Biondi Al cinema Gabbiano di Senigallia, il 12 aprile, quattro storie ambientate in alcune zone terremotate dei Sibillini

Il Cinema Gabbiano ospiterà martedì 12 aprile Simone Riccioni e Federica Biondi, rispettivamente produttore/interprete e regista del film La Ballata dei Gusci Infranti, girato interamente nelle Marche.

Il film racconta quattro storie ambientate in alcune zone terremotate dei Sibillini ed è proprio questo meraviglioso paesaggio a ricoprire un ruolo importante nella pellicola, rappresentando il territorio che lega e caratterizza i protagonisti, fino a tradirli quando la terra inizia a tremare. Vedremo dunque i dolci pendii, le vallate aperte sull’infinito e altre bellezze capaci di nutrire l’anima, sempre con le montagne filo conduttore di ogni storia.

Lo stesso titolo del film vuol essere una metafora della vita, poiché la ballata indica un movimento e in questo caso rappresenta perfettamente il senso della vita ma anche l’inquietante dondolio di un terremoto, mentre i gusci sono le certezze su cui si fonda la nostra esistenza, ma che a volte possono venire infranti.

Sul grande schermo sarà possibile ritrovare tante località del cratere: da Macerata a San Ginesio, da Apiro a Elcito, da Canfaito a Fiastra, da Arquata del Tronto a Pioraco. L’intenzione è quella di narrare la fragilità della vita ma anche, mostrando la forza del senso di appartenenza, trasmettere un vibrante messaggio di speranza: nonostante il dramma si può comunque tornare a vivere. Ogni personaggio del film saprà raccogliere infatti il proprio dolore e scrollarsi di dosso la polvere delle macerie, trovando un motivo per guardare avanti.

Tra gli interpreti figurano alcuni nomi già noti, come Lina Sastri e Giorgio Colangeli, assieme ad altri validissimi attori, come appunto Simone Riccioni, che sarà al Gabbiano assieme alla regista Federica Biondi per presentare la proiezione e intrattenersi al termine con il pubblico per un dibattito in sala.

Appuntamento dunque per martedì 12 aprile, alle ore 21:15 con La ballata dei gusci infranti. Il film verrà poi replicato anche mercoledì alle ore 18:45.

Ricordiamo inoltre che giovedì 14 aprile alle ore 21:15 verrà proiettato in anteprima assoluta Finale a sorpresa – Official Competition (Competencia oficial il titolo originale), un film diretto nel 2021 da Mariano Cohn e Gastón Duprat, che ha per protagonisti Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez.

Ricordiamo che per tutti gli spettacoli i biglietti sono sempre acquistabili in qualsiasi momento anche online sul sito www.cinemagabbiano.it.