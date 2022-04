“Concerto di Pasqua” organizzato dal Rotaract Club Senigallia Sabato 16 aprile alla Chiesa dei Cancelli: ingresso a offerta e ricavato devoluto alla CRI per l'emergenza in Ucraina

Il Rotaract Club Senigallia, con il patrocinio del Comune di Senigallia, è lieto di invitarvi all’evento Concerto di Pasqua.

L’appuntamento è per sabato 16 aprile 2022 dalle ore 17:00 alla Chiesa dei Cancelli di Senigallia per il concerto realizzato con la partecipazione del Coro dell’Ispettorato Associazione Nazionale Carabinieri Marche, diretto dal Maestro Stefano Olivi.

L’ingresso al concerto è ad offerta libera ed il ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana per l’emergenza in Ucraina. Alla luce dell’intensificarsi delle violenze e della conseguente emergenza umanitaria in Ucraina, la Croce Rossa Italiana ha infatti lanciato un’urgente raccolta fondi per rispondere alle enormi necessità cui stanno dando risposta senza sosta i volontari. I fondi sono destinati a finanziare le attività a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto e la gestione degli sfollati: fondi necessari per rispondere sia ai bisogni umanitari di chi è rimasto in Ucraina e dei profughi che cercano asilo oltre confine.

Quest’anno per Pasqua anche il Rotaract Club Senigallia vuole donare speranza e gioia, con l’augurio che la pace possa tornare preso ad illuminare i cieli ucraini. Aiutateci anche voi a realizzare questo sogno!

Vi aspettiamo, partecipate numerosi!

Ricordiamo a tutti che per accedere all’evento sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato ed indossare le mascherine FFP2 (obbligatori fino al 30 aprile per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono al chiuso).