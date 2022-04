Il circo contemporaneo d’arte arriva al Teatro La Fenice di Senigallia Domenica 10 aprile in scena "Horizonte (Oltre il visibile)" di Duo Kaos

Con “Horizonte (Oltre il visibile)” di Duo Kaos il circo contemporaneo d’arte arriva domenica 10 aprile (inizio ore 17) al Teatro La Fenice di Senigallia, fuori abbonamento nel cartellone realizzato da Comune e Amat in collaborazione con la Compagnia della Rancia e il contributo di MiC e Regione Marche.

In “Horizonte” circo contemporaneo, danza e arti visive si mescolano per creare atmosfere oniriche che trasportano lo spettatore in un viaggio ancestrale e poetico nei luoghi perduti della memoria.

Lo spettacolo nasce dall’incontro di due artisti poliedrici e di talento – la compagnia italo guatemalteca Duo Kaos si costituisce nel 2009 dall’incontro tra Giulia Arcangeli e Luis Paredes Sapper – animati dal desiderio di esplorare il senso della trasformazione e del cambiamento, il valore dell’esperienza nel superamento del conosciuto e l’importanza dell’abbandono, attraverso l’immaginazione, delle nostre certezze.

Il linguaggio e le tecniche del circo, il valore simbolico dei particolari elementi di scena e la ricerca di musiche e sonorità originali sono gli elementi espressivi di una poetica evocativa, animata dal desiderio di accompagnare il pubblico in un intenso percorso visivo e sensoriale, capace di toccare trasversalmente le tante e diverse sensibilità.

Lo spettacolo, una produzione di Marche Teatro e Duo Kaos, è realizzato con la consulenza artistica e drammaturgica di Giacomo Costantini, le luci di Lucio Diana, i costumi di Stefania Cempini, le musiche di Guglielmo Diana.

Biglietti di posto unico numerato in vendita a 10 euro (ridotto 8 euro) fuori abbonamento alla biglietteria del Teatro La Fenice (071/7930842 e 335/1776042, da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, fenicesenigallia.it), nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e on line su vivaticket.com. Info AMAT 071/2075880.

Inizio spettacolo ore 17.

L’ingresso a teatro è consentito nel rispetto delle normative vigenti di sicurezza sanitaria con green pass e mascherina Ffp2.