Pinacoteca Diocesana, gli orari dal mese di aprile Riapertura a Senigallia in piazza Garibaldi

Da sabato 2 aprile riapre a Senigallia la Pinacoteca nella Piazza del Duomo, accanto alla Cattedrale.

Dopo la pausa invernale, torna così fruibile al pubblico il grande museo che, allestito nell’antico “appartamento del cardinale” al primo piano del Palazzo Vescovile, espone opere d’arte provenienti dall’intero territorio diocesano, dal Cesano all’Esino, dall’Adriatico agli Appennini.

Un percorso, quello alla Pinacoteca Diocesana di Senigallia, non solo dedicato alla pittura ma anche alle altre arti, con preziose argenterie, ebanisterie, statuaria, paramenti sacri e tanto altro ancora. Itinerario in parte ordinato in maniera cronologica, vede esporre opere dal Quattrocento sino all’Ottocento con la possibilità di ammirare capolavori quali la Pala di Senigallia dove Pietro di Cristoforo Vannucci – il Perugino – raffigura la “Madonna in trono con Bambino e i Santi Giovanni Battista, Ludovico di Tolosa, Francesco, Pietro, Paolo e Giacomo”.

Dal 1 aprile il museo diocesano sarà dunque visitabile con il consueto orario primaverile ogni sabato, domenica e festivi con orario 9-12 e 16-19. Confermato, anche per questa stagione, l’ingresso gratuito. Una primavera con l’arte sacra, occasione per ammirare il bello che la Fede di generazione in generazione ha saputo realizzare e tramandare sino o noi oggi, per comunicarci la gioia del Vangelo. I Musei diocesani aderiscono all’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani e a Marche Musei. In Pinacoteca l’accesso è gratuito, nel rispetto protocolli prevenzione Covid con obbligo di mascherina. Info: www.diocesisenigallia.it .

ORARIO PINACOTECA PRIMAVERA E AUTUNNO

(Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre, Dicembre)

Sabato, Domenica e Festivi: ore 9 – 12 / 16,00 – 19,00

INGRESSO GRATUITO