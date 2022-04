Le Marche unica regione in Italia che potrà immettere trote iridee nei propri fiumi Giunta un'autorizzazione dal Ministero della Transizione Ecologica

Dopo l’apertura della stagione piscatoria avvenuta nella giornata di domenica 27 marzo scorso, che consente la pesca in tutte le acque di categoria A e B, il Ministero della Transizione Ecologica in data di lunedì 28 marzo 2022, ha autorizzato la proroga per l’immissione fino a 34 quintali di trota atlantica con le medesime modalità previste nella stagione piscatoria 2021.