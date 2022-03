Tre seminari formativi a Senigallia su sistema e fonti di diritto nelle autonomie locali Il prof. Stefano Villamena in Aula consiliare parlerà di Bolkestein, Consiglio di Stato, accesso ad atti pubblici e abuso di ufficio

“Il sistema e le fonti del diritto nelle autonomie territoriali”, formazione e aggiornamento degli amministratori locali e dei funzionari della Pubblica Amministrazione.

Si tratta della prima edizione di un ciclo di seminari formativi(con la possibilità di parteciparvi sia in presenza che da remoto), che si terranno a Senigallia nell’Aula consiliare Giuseppe Orciari del Palazzo comunale promossi e organizzati dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dall’Ufficio del Sindaco.

I tre seminari formativi vedranno la partecipazione, quale relatore, del Prof. Stefano Villamena, Ordinario di Diritto Amministrativo al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata ed esperto di Diritto delle Autonomie territoriali e degli Enti Locali, e saranno coordinati dal Presidente del Consiglio Comunale, Massimo Bello.

L’evento inaugurale si terrà Venerdì 8 aprile 2022, dalle ore 10 alle ore 13, e verterà sul tema delle Concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo dopo la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2021: indicazioni operative per le P.A., a cui parteciperanno Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia; Massimo Bello, Presidente del Consiglio di Senigallia e Vice Presidente vicario AICCRE Marche; Guido Castelli, Assessore agli Enti Locali e al Bilancio Regione Marche; Dino Latini, Presidente dell’Assemblea legislativa Marche; Alessandro Bono, Coordinatore Presidenti Consigli Comunali ANCI Marche e Presidente Consiglio Ascoli Piceno; Massimo Seri, Presidente AICCRE Marche e Sindaco di Fano; Maurizio Miranda, Presidente Ordine Avvocati di Ancona.

I tre seminari formativi promossi e organizzati dall’Amministrazione comunale e dalla Presidenza del Consiglio di Senigallia hanno ottenuto il patrocinio dell’Assemblea legislativa delle Marche, dell’ANCI Marche, dell’AICCRE Marche e dell’Ordine degli Avvocati di Ancona.

Il secondo appuntamento formativo in calendario si terrà, invece, venerdì 22 aprile 2022, sempre dalle ore 10 alle ore 13, sul tema dei “Diritti” di accesso agli atti amministrativi e del diritto di accesso del Consigliere comunale.

Il terzo seminario, infine, si svolgerà venerdì 27 maggio 2022, dalle ore 10 alle 13, sul tema dell’abuso d’ufficio dopo la riforma del 2020: interpretazione della disciplina, prime applicazioni giurisprudenziali e “precauzioni per l’uso” a tutela dei funzionari e degli amministrazioni pubblici.

I tre appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming attraverso il sito internet www.comune.senigallia.an.it e la registrazione resterà disponibile in modalità video on-demand nella sezione WEB TV del portale comunale. Lo svolgimento dei tre eventi formativi potrà essere seguito in diretta anche sulla pagina Facebook del Comune di Senigallia.

I Convegni si svolgeranno in presenza, nei modi e nei termini prescritti dalla vigente normativa anti-Covid, ma sarà prevista anche l’opportunità di parteciparvi da remoto (in videoconferenza) attraverso un link di collegamento, che verrà trasmesso a coloro che si saranno registrati, compilando il modulo di adesione.

L’Ordine degli Avvocati di Ancona, con proprio patrocinio, ha attribuito a ciascuno dei tre seminari 2 crediti formativi. Info: Ufficio Staff e Segreteria della Presidenza del Consiglio segreteria.consiglio@comune.senigallia.an.it T. (+39) 071 6629372 oppure Area Attività istituzionali – Responsabile P.O. margherita.rubino@comune.senigallia.an.it T. (+39) 071 6629377.