Presentato film “La Ballata dei gusci infranti” girato nelle zone terremotate delle Marche Dal 31 marzo al cinema: un messaggio corale di resilienza. Latini: "Maggiori risorse europee a produzioni cinematografiche"

Un film che non vuol essere di denuncia ma un punto di osservazione sulla realtà. Il terremoto come spunto per guardare meglio e più profondamente quello che abbiamo attorno. È il filo conduttore del film “La Ballata dei gusci infranti”, al cinema dal 31 marzo.

Presentato ad Ancona, presso la sede della Giunta regionale delle Marche, è stato girato nelle zone terremotate dalla regista jesina Federica Biondi, prodotto dall’attore marchigiano Simone Riccioni (Linfa Crowd 2.0), nel cast del film e da Muvlab. Racconta quattro storie ambientate ai piedi dei Sibillini, nel cuore dell’Italia. Le vite di quattro ragazzi sconvolte dal sisma del 2016, in cui ciascuno perde qualche cosa: la casa, il compagno di una vita, la certezza sul proprio futuro.