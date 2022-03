Con il “Bonus pubblicità”, la tua azienda sarà visibile su Senigallia Notizie spendendo il 50% Fino al 31 marzo 2022 è possibile presentare le domande per accedere al credito d'imposta. Scopri come fare e contattaci!

E’ aperto anche per l’anno 2022, per tutto il mese di marzo, il periodo per presentare le domande che consentono alle aziende che investono in visibilità di accedere al credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari noto anche come “Bonus pubblicità”.

Possono beneficiare di questo contributo tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie che vengano effettuate su testate giornalistiche, comprese quelle on-line come Senigallia Notizie ed il network editoriale di cui è capofila.

Anche per l’anno 2022, il contributo viene erogato attraverso un credito d’imposta pari al 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Per questo tipo di investimenti è stato eliminato il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto a quello dell’anno precedente, che costituiva un requisito per l’accesso all’agevolazione.

Dall’1 al 31 marzo 2022 si potranno presentare le domande attraverso una comunicazione telematica (una sorta di “prenotazione obbligatoria”) sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

Sono investimenti ammissibili al “Bonus pubblicità” tutti gli acquisti di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online. Pertanto non c’è tempo da perdere: contatta Senigallia Notizie e scopri in che modo puoi avere visibilità per la tua azienda, per poi accedere al credito d’imposta del 50%.

Maggiori informazioni tecniche sull’accesso a questi bonus potranno sicuramente essere ottenute da ciascuno degli interessati, rivolgendosi ai propri commercialisti e consulenti fiscali. E’ possibile anche consultare l’area informativa sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Netservice

via Mercantini, 48, 60019 – Senigallia (AN)

tel. 0717930373 – 3487274851 – 3487274853

info@netservice.biz – marketing@netservice.biz – www.netservice.biz

Senigallia Notizie è il primo quotidiano on-line del territorio di Senigallia. Dal 2003 è una delle più importanti fonti d’informazione del senigalliese, con un ampio bacino di lettori fidelizzati.

Insieme a Valmisa.com, portale dedicato alle notizie riguardanti i territori delle valli dei fiumi Misa e Nevola, Senigallia Notizie raggiunge ogni giorno migliaia di lettori provenienti da Senigallia e dalle zone limitrofe. L’informazione di Senigallia Notizie è completata da un network regionale composto da un portale dedicato alle Marche e da altri cinque siti d’informazione dedicati alle singole province marchigiane.

Ognuno di questi portali di informazione, che contano 50mila lettori unici per un totale di 2 milioni di pagine lette ogni mese, è corredato da serie di newsletter che raggiungono quotidianamente 100mila iscritti. I quotidiani on-line editi da Netservice sono presenti anche sui social network, con 50mila fan su Facebook e 10mila followers su Twitter, senza dimenticare le centinaia di iscritti al canale Telegram al canale Whatsapp e al canale Instagram. Un bacino da decine di migliaia di contatti.

I portali editi da Netservice sono un’ottima vetrina per fare pubblicità sulla rete. Il numero dei lettori dei giornali on-line, infatti, è in costante crescita e permette una fruizione rapida, gratuita, completa e in ogni momento delle ultime notizie.

Grazie ai portali web che compongono il network editoriale di Netservice, sui quali sono già presenti circa 60 inserzionisti ogni mese, è possibile realizzare campagne pubblicitarie su misura, adatte a tutte le esigenze e rivolte a target specifici, anche geografici, a prezzi convenienti, che grazie al bonus pubblicità al 50% subiscono un ulteriore ribasso che diventa ancora più interessante.

