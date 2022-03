Il giovane Alessandro Carlini convocato in Rappresentativa Nazionale Under 15 di calcio Una bella notizia per la Vigor Senigallia – Scuola Calcio Vigorina

Che la Vigor Senigallia fondi la sua attività sul proprio settore giovanile è cosa ben nota a tutti. La prima squadra è formata in larghissima parte da calciatori cresciuti e sbocciati nella Vigorina.

Ecco perché ogni comunicazione come questa che segue ci riempie sempre, da anni di soddisfazione: sia per i singoli calciatori, sia per tutto il nostro vivaio e la nostra società. Significa che stiamo proseguendo nella direzione giusta, che il lavoro svolto all’interno della Vigor Senigallia – Scuola Calcio Vigorina è fatto bene, da Rino Frulla in giù, passando per il responsabile tecnico Loris Servadio, per gli altri responsabili, per tutti gli allenatori e i collaboratori.

Ah, quasi dimenticavamo di dare la notizia in questione: il giovane rossoblu Alessandro Carlini, classe 2007, è stato convocato per il raduno territoriale – area centro (Lazio, Toscana, Umbria, Sardegna, Marche e Abruzzo) della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15. Disputerà una partita a ranghi misti con i migliori talenti della sua età per poi fare rientro a Senigallia, forte di una esperienza prestigiosa e preziosa.

Buon divertimento Alessandro, fatti valere!