Summer Jamboree 2022 a Senigallia: la firma sulla convenzione vale oltre mezzo milione Nove giorni di festival in esclusiva per l'estate cittadina a fronte di investimento di Regione Marche e Comune, che cerca altri fondi

L’annunciata edizione del Summer Jamboree per l’estate 2022 è figlia della convenzione che gli organizzatori del festival, Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini, hanno sottoscritto lunedì 14 febbraio in Comune a Senigallia, alla presenza del sindaco, Massimo Olivetti, e della responsabile dell’area Affari generali, Comunicazione, Turismo, Eventi e Sviluppo Economico, Elisabetta D’Amico.

Un accordo che sarà valido per l’anno 2022, con possibilità di prosecuzione per il biennio 2023 e 2024, la cui effettività sarà da stabilire dopo l’estate, entro novembre 2022. Il corrispettivo che verrà riconosciuto all’organizzazione del Summer Jamboree è di 450.000 Euro + IVA (imposta che porta il totale a sfiorare i 550.000 Euro), con un impegno finanziario da parte sia della Regione Marche, che del Comune di Senigallia, il quale è già impegnato nel reperimento di altri fondi per sostenere il festival, rivolgendosi ad altri Enti.

A fronte di tale investimento, la macchina organizzativa del Summer Jamboree garantirà in esclusiva alla città di Senigallia nove giorni di iniziative musicali gratuite e a pagamento, nel periodo che va da sabato 30 luglio a domenica 7 agosto 2022.

Sono inclusi nello svolgimento del Summer Jamboree 2022 l’evento speciale noto come “Hawaiian Party”, che torna sulla Spiaggia di Velluto dopo due anni di “assenza forzata” dalla pandemia, oltre a 8 serate denominate “Dopo Festival” da organizzarsi presso la Rotonda a mare, una serata spettacolo da organizzarsi al Teatro La Fenice per la quale il gestore potrà emettere biglietto a pagamento, l’allestimento, di una mostra d’arte (in particolare fotografica) che coinvolga, autori e fotografi collegati al periodo Elliott Erwitt; e poi DJ Set/Record Hop, contest di ballo ed altre iniziative collaterali, 8 giornate (dalle ore 10.00 alle ore 18.00) di “Dance Camp” con insegnanti ed artisti di rilievo internazionale tra Rotonda a Mare, Foyer Teatro La Fenice, palco Teatro La Fenice e sala conferenze di Palazzetto Baviera.

Non mancheranno il “Vintage Market” con espositori e di aree food & beverage tra Rocca Roveresca, Piazza del Duca e altri spazi del centro cittadino e il “Walk in Tattoo”: tatuaggi old school e/o altre iniziative connesse al lifestyle dell’epoca.

Altre iniziative collaterali saranno i “Summer Jamboree workshop & social dance”: da 4 a 12 giorni/serate all’anno di eventi musicali, workshop e camp di ballo, da organizzarsi alla Rotonda a Mare durante il periodo autunnale/invernale/primaverile.

Non rientra, invece, nell’esclusiva la manifestazione “non estiva” legata al festival della musica e della cultura USA anni ’40/’50: il “Winter Jamboree”.

A margine della firma della convenzione, le parole del sindaco Olivetti e delle “menti” del Summer Jamboree, Di Liberto e Piccinini, che commentano un accordo sul quale si è molto discusso e molto lavorato nel corso degli ultimi mesi, ma che finalmente fissa un importante tassello nell’estate 2022 di Senigallia.

“Dopo la scorsa edizione del Summer Jamboree 2021 – spiega il sindaco Massimo Olivetti – che ha rappresentato un messaggio forte di fiducia e di speranza, ci eravamo ripromessi dal palco del festival di ritrovarci di nuovo qui a Senigallia con una nuova importante stagione del Summer Jamboree, che rappresenta il principale evento turistico non solo della città di Senigallia ma di tutte le Marche. E adesso siamo pronti a ripartire in grande stile. Ringrazio per questo primo obiettivo centrato la Regione Marche che per la prima volta ha deciso di sostenere economicamente il Festival. Siamo certi, come Amministrazione Comunale, che a questa partecipazione si aggiungerà quella delle categorie economiche del territorio. Ringrazio gli organizzatori del festival – Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini – per aver cercato con noi una strada da poter percorrere insieme per consentire che l’evento potesse proseguire nella nostra città.”

“Quale giorno migliore se non quello di San Valentino per tornare a far battere all’unisono i cuori dei fan di tutto il mondo annunciando questa edizione del Summer Jamboree – spiegano gli organizzatori del Festival Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini –, una dichiarazione d’amore agli abbracci veri, ai balli condivisi, alle grande musica e ai sorrisi.

Nell’agosto del 2020, attraverso un video racconto che ripercorreva le storie magiche vissute insieme prima della pandemia, lo avevamo promesso insieme alla nostra meravigliosa crew che ci saremmo preparati di nuovo a dare il meglio di noi per raccontare le prossime storie, che saranno ogni volta le migliori di sempre.

Desideriamo ringraziare l’Amministrazione Comunale di Senigallia, il Sindaco Massimo Olivetti e la Regione Marche per l’impegno profuso a migliorare le condizioni di sostenibilità del Festival e ad aprire nuove prospettive di crescita e sostegno che costruiremo in sinergia nei mesi a venire.

Ci vediamo al Summer Jamboree 2022 per vivere assieme momenti di autentica felicità e condivisione”.