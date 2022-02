Proroga bando operatori volontari del servizio civile universale per il Comune di Senigallia Iscrizioni entro le ore 14.00 del giorno 9 marzo per i 10 posti disponibili

E’ disposta la proroga del termine di cui all’articolo 2 del Bando integrativo del 25 gennaio 2022, fissandolo alle ore 14:00 del 9 marzo 2022.

Le candidature presentate successivamente alle ore 14:00 del 10 febbraio 2022 fino al predetto termine del 9 marzo 2022 sono ammesse con riserva.

Il comune di Senigallia aderisce alla progettazione del SCU in collaborazione con SC ANCI Lombardia. Sono disponibili 4 progetti per ospitare in totale 10 volontari.

Assistenza – Servizi Sociali “la comunita’ e i diritti sociali: volontari nell’assistenza” 4 volontari codice sede 160875 via Fratelli Bandiera,11 – Senigallia AN

Cultura – Biblioteca “cultura inclusiva: volontari al servizio dello sviluppo locale” 2 volontari codice sede 160876 via Ottorino Manni, 1 – Senigallia AN

Cultura – Musei “cultura inclusiva: volontari al servizio dello sviluppo locale” 3 volontari codice sede 160881 via Fratelli Bandiera,11 – Senigallia AN

Educazione – Informagiovani “per non dimenticare nessuno: volontari per un territorio inclusivo e consapevole” 1 volontario codice sede 160874 via Ottorino Manni, 1 – Senigallia AN

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 9 marzo 2022.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. Per accedere alla piattaforma DOL è necessario essere in possesso dello SPID Sistema Pubblico d’Identità Digitale.

Il servizio civile ha una durata di 12 mesi, impegna 25 ore settimanali e prevede un assegno di 444,30 euro mensili.

Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Per tutte le informazioni consultare il sito dell’informagiovani di Senigallia www.informagiovani-senigallia.an.it telefono 800211212