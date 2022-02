Banda ultra larga nelle Marche: incontro con ad di Open Fiber per definitiva ripartenza Acquaroli: "Digitalizzazione, gap da colmare". Carloni: "Entro 18 mesi connessi gli ultimi 100 comuni delle aree bianche"

Siamo al momento decisivo per connettere alla Banda ultra larga (Bul) gli ultimi cento comuni delle Marche non ancora serviti. Sono quelli ricadenti nella cosiddetta “Area bianca”, dove nessun operatore interviene per la scarsa redditività dell’investimento, promosso invece dalla Regione con i Fondi del Por Fesr.

Entro 18 mesi, è l’impegno strappato oggi dal presidente Acquaroli e dal vicepresidente Carloni, Open Fiber terminerà il Piano condiviso con la Regione. Ad Ancona l’amministratore delegato Mario Rossetti ha incontrato gli amministratori regionali e ha partecipato alla successiva conferenza stampa.