Via le mascherine all’aperto anche a Senigallia

Via le mascherine all’aperto anche in zona gialla e arancione, in cui ricade ora il territorio di Senigallia.



Da venerdì 11 febbraio le mascherine all’aperto saranno obbligatorie soltanto nei luoghi affollati e di assembramento e al chiuso.

Dovranno essere portate dietro ma non sarà più necessario indossarle all’aperto in luoghi non affollati.

Contrariamente e quanto si pensava nei giorni scorsi, le nuove regole non varranno infatti solo per la zona bianca, ma anche per quella gialla e arancione e dunque anche per Senigallia.

L’ultimo aggiornamento del sito della Regione Marche sui contagiati da covid – alle 12 di mercoledì 9 febbraio – segnala in città 924 persone in quarantena e isolamento, delle quali 506 positive: numeri ancora elevati rispetto al periodo estivo dello scorso anno, ma sensibilmente inferiori a quelli di inizio febbraio, quando i positivi nel territorio comunale di Senigallia erano 1.100.