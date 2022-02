Un anno di servizio civile per i fragili alla Cooperativa Casa della Gioventù "Un'opportunità di crescita personale e professionale"

Se hai tra i 18 e i 28 anni hai l’opportunità di dedicare un anno “Speso per il bene” alle persone fragili alla Cooperativa Casa della Gioventù con il bando “Marche resilienti”.

Puoi scegliere tra le 3 aree, prima infanzia, minori, disabili, sono 15 i posti disponibili all’interno dei servizi asili nido, servizi per i disturbi dell’apprendimento, comunità per minori, comunità per disabili e centri diurni.

Novità dell’anno il servizio civile digitale per cui la cooperativa riserva 2 posti nella sede dei suoi uffici.

Scegli tra i 4 i progetti: “Girotondo marche”, “Adolescenti senza frontiere”, “Inclusione, valore, patrimonio umano” e la novità digitale “Transazione digitale includere tutti”.

Un anno importante, una possibilità di lavoro, ma soprattutto di crescita personale, di messa alla prova e di esperienza nel mondo del sociale con le persone fragili.

Dalle parole dei nostri ragazzi un anno di servizio civile è:

“È una esperienza che mi sento di consigliare ai miei coetanei. Dopo sette mesi di servizio posso dire che per me rappresenta una fonte di ricchezza inestimabile poiché ho la possibilità di mettermi in gioco, di crescere professionalmente e umanamente. Ogni giorno apprendo qualcosa di importante per il mio futuro, non solo lavorativo, ma per il mio ruolo di cittadina. La ricchezza di questo percorso non si esaurisce nella conoscenza di io differenti, ma esalta la possibilità di costruire relazioni di aiuto basate sulla fiducia reciproca. Credo che una esperienza del genere sia importante per i giovani per assumere consapevolezza sull’importanza dei temi sociali e per addentrarsi in nuovi orizzonti.”

Giada, servizio civile comunità educativa per minori L’Orizzonte, Ostra.

Scadenza bando 10 febbraio 2022 ore 14

La domanda è compilabile on line su

https://domandaonline.serviziocivile.it

È necessario avere lo SPID

È previsto un rimborso 444,30

25 ore settimanali

20 giorni di permesso

15 giorni di malattia retribuita

15 giorni di malattia non retribuita

Periodo riscattabile ai fini pensionistici

Per info

Visita il sito www.casadellagioventu.it

La pagina facebook o instagram Casa Della Gioventù Onlus