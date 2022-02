PD Senigallia: “Non si combatte il disagio minorile con tensioni, paure e stato di polizia” "Si delinea l'idea che l'amministrazione ha di 'comunità': invece di prevenire, aumentano controllo e repressione"

Dopo un anno e mezzo del governo di destra della città, si sta delineando l’idea che i nostri governanti, quelli del cambiamento, hanno di “comunità”.

Le proposte del bilancio 2022 – 2024 sono significative del percorso che dobbiamo aspettarci nel futuro. Vengono individuati i problemi della sicurezza stradale e del disagio minorile. Ma ecco che arriva la sorpresa, purtroppo prevedibile conoscendo il substrato culturale da cui provengono.

Invece di prevenire o sostenere chi è in difficoltà, si propone di incrementare il controllo e la repressione. Acquisto di 200 telecamere, semafori con T-red (telecamere per multare i trasgressori), vigile di quartiere, e, ciliegina sulla torta, una mozione a firma Fratelli d’Italia, per il contrasto del disagio minorile con al primo posto il rafforzamento delle forze dell’ordine e del rapporto con la Questura per una maggiore azione repressiva.

Siamo nel Bronx? Siamo in una città flagellata dalla delinquenza minorile? Dalle Baby gang? Dal traffico selvaggio con stragi quotidiane? Ma qual è la realtà? Sebbene ci sia la volontà di creare un clima di insicurezza e pericolosità, i dati internazionali individuano l’Italia come un paese fra i più sicuri al mondo. L’incidenza di omicidi è inferiore solo al Lussemburgo (negli USA è dieci volte superiore all’Italia) e tutti gli altri crimini sono nella media Europea, ma in netto calo. La nostra regione e, in particolare la nostra città, è un’isola felice con una incidenza di criminalità veramente sotto la media nazionale.

Non solo, ma le forze dell’ordine sono già molto presenti ed attive con un controllo capillare del territorio tale da garantire la convivenza civile in sicurezza. I presupposti della situazione di disagio, in particolare minorile, in questo periodo di crisi, sono assolutamente condivisibili e visibili, ma per fortuna non hanno alimentato un aumento della criminalità. Di fronte a questa situazione è molto pericoloso, oltre che dispendioso, intervenire creando tensioni, paure e instaurando uno “stato di polizia”.

Il disagio ha bisogno di interventi sociali di supporto economico e psicologico, di integrazione, di coinvolgimento della scuola e dei genitori, sostenendo la rete di tutti quegli operatori, pubblici e del privato sociale (associazioni culturali e artistiche, cooperative, ONLUS, di aggregazione religiose e laiche) che già ora, in collaborazione con le forze dell’ordine, stanno svolgendo un ottimo lavoro.

Il disagio si combatte anche favorendo l’accesso alla pratica sportiva; lo sport aiuta il giovane a crescere, ad interagire con i compagni, a svolgere un ruolo, a rispettare l’avversario e le regole. Lo sport impegna il giovane e lo toglie dalla strada.

Sensibile a questa problematica la nostra amministrazione quale ulteriore provvedimento adotta? Aumenta del 400% i costi delle strutture sportive, ostacolando, se non addirittura impedendo, di fatto la pratica sportiva e l’attività delle società. Congratulazioni! Un ottimo contributo per la soluzione dei casi di disagio sociale!

La politica della paura, della divisione, della criminalizzazione non porta a nulla. È necessario sostenere, potenziare e mettere in rete tutto quel mondo, così già ben rappresentato nel nostro territorio, che rappresenta la migliore risposta al disagio come forma di prevenzione e recupero.