Miopia, la nuova lente a contatto per la correzione dell'evoluzione miopica

Oggi l’Ottica Casagrande Lorella vi presenta una nuova lente a contatto per il controllo dell’evoluzione miopica: la lente Delivery Tyro di Safilens, progettata in collaborazione con la Fondazione banca degli occhi del Veneto.

Queste lenti si differenziano dalle altre perché arricchite di sostanze naturali quali i Lacriceutici, che tramite la lente a contatto, vengono rilasciati all’interno del film lacrimale durante il periodo di porto. Il rilascio costante e controllato è favorito dalla temperatura corporea, dall’ammiccamento e dalla pressione palpebrale.

Il lacriceutico inserito all’interno della lente Delivery Tyro è la tirosina.

La Tirosina, che normalmente viene assunta attraverso l’alimentazione o sintetizzata dal metabolismo, è un amminoacido semi-essenziale precursore di diverse catecolamine (ormoni e neurotrasmettitori) tra le quali la Dopamina.

La presenza di Dopamina all’interno della retina ha dimostrato avere un importante effetto normalizzante nello sviluppo oculare, in particolare un effetto inibitorio sull’allungamento del bulbo oculare. Analogamente la sua scarsa produzione è risultata essere concomitante con vizi di refrazione dell’occhio dovuti a particolari condizioni anatomiche oculari, tra cui la miopia.

Per garantire il massimo comfort ed un rilascio costante le lenti vengono arricchite anche di polisaccaridi naturali dal tipico comportamento pseudoplastico quali l’Acido Ialuronico e il TSP (Polisaccaride estratto dai semi di tamarindo).

Via Mastai 28, a Senigallia

