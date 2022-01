Quirinale, quarta “fumata nera”: Mangialardi la racconta in video a Senigallia Notizie Giovedì 27 gennaio "vince" l'astensione, ma tra venerdì 28 e sabato 29 potrebbe uscire il nome del nuovo Capo dello Stato

Quarto giorno di votazioni, il 27 gennaio a Montecitorio, per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, nelle quali è impegnato anche Maurizio Mangialardi in veste di Grande Elettore, designato dall’Assemblea Legislativa delle Marche con Francesco Acquaroli e Dino Latini.

Anche dopo la quarta “chiama”, dobbiamo registrare una nuova “fumata nera”, che si è levata al termine dello scrutinio operato dai presidenti delle due Camere, Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati. Mangialardi racconta in diretta video da Roma, collegato con Senigallia Notizie, questa altra giornata interlocutoria e ci dà qualche nota di colore dal “circo mediatico e politico” che ruota attorno ad un appuntamento istituzionale così importante per la vita del Paese.



Nonostante l’abbassamento del quorum a quota 505, non è dunque sostanzialmente cambiato l’esito finale della votazione: ancora non ha un nome il 13° Presidente della Repubblica. Mangialardi stesso ci conferma che venerdì 28 o sabato 29 potranno essere le giornate decisive per dare un volto al nuovo Capo dello Stato.

La novità di giornata del 27 gennaio è costituita dagli astenuti, che sono stati 441, mentre le schede bianche sono scese a 261. Tra i nomi “veri”, Mattarella, salito a 166 preferenze, mentre il magistrato Di Matteo ha ottenuto 56 voti. Sotto i 10 voti gli altri nomi, tra cui Manconi, Cartabia, Draghi, Amato, Casini e Belloni.