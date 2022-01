“I campionati di calcio a 11 e calcio a 5 riprenderanno regolarmente il 6 febbraio” Parla il presidente Figc Marche Panichi: "no a ulteriori rinvii"

Si torna a giocare, senza se e senza ma.



A garantirlo è il presidente della Figc Marche Ivo Panichi, che assicura: “sabato 5 e domenica 6 febbraio riprenderanno tutti i campionati di calcio e calcio a 5 dilettantistici regionali. Non ci saranno ulteriori rinvii, ad eccezione di quelle partite che non si potranno giocare per un numero troppo elevato di casi covid secondo i protocolli attuali”.

Dunque, Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda, Terza Categoria, giovanili e serie C1, C2, D e femminile di calcio a 5 saranno di nuovo in campo da domenica 6 febbraio, con anticipi a sabato 5 nel caso del calcio a 11 e a venerdì 4 nel caso del calcio a 5.

In Eccellenza ripartirà in testa la Vigor Senigallia, ma il massimo torneo regionale ha ancora 5 partite da recuperare che saranno disputate domenica 30 gennaio.