Peste suina africana, le Marche costituiscono il Nucleo di coordinamento regionale Carloni: "Il rischio che la malattia possa arrivare anche nelle Marche richiede un innalzamento del livello di guardia"

Le Marche hanno costituito il Nucleo di coordinamento regionale per la prevenzione e la sorveglianza della peste suina africana (Psa). Il virus, non trasmissibile all’uomo, è altamente contagioso esclusivamente per suini e cinghiali, con una mortalità fino al 90 per cento dei casi, in grado di arrecare gravi danni alla suinicoltura e all’industria agroalimentare collegata.