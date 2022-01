Mangialardi in veste di Grande Elettore in collegamento con Senigallia Notizie Un'intervista al Capogruppo Pd Regione Marche in vista della votazione per il nuovo Capo dello Stato - VIDEO

Lunedì 24 gennaio Maurizio Mangialardi, ex sindaco di Senigallia e attuale Capogruppo PD in Regione Marche, sarà a Roma in veste di Grande Elettore per votare il nuovo Capo dello Stato.



In vista di questo importante momento, la redazione di Senigallia Notizie si è collegata con Maurizio Mangialardi per ascoltare le sue impressioni e previsioni su queste prossime elezioni.