Peste suina africana, la Regione Marche attiva l’Unità di crisi. Mercoledì 12 la prima riunione Carloni: "Non trasmissibile all'uomo, possibili pesanti ripercussioni economiche su zootecnia e settore agroalimentare"

167 Letture Politica

La Regione Marche attiva l’Unità di crisi per l’emergenza della Peste suina africana (Psa), dopo i primi accertamenti del contagio in Italia, avvenuti in Piemonte e Liguria.