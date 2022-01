Un pino cede a Senigallia lungo lo stradone Misa: travolto un mezzo dell’Asur – FOTO Ferito l'occupante del veicolo, estratto dai soccorritori di 118 e Vigili del Fuoco. Danni anche alla illuminazione pubblica

Poteva certamente avere conseguenze più gravi, l’improvvisa caduta di un grosso pino sullo Stradone Misa, a Senigallia, che nella mattinata del 10 gennaio ha ceduto, piombando dall’argine del fiume sulla sede stradale, proprio nel momento in cui transitava un veicolo.

A bordo del mezzo, un furgoncino Peugeot dell’Asur Marche – Area Vasta 2, si trovava un uomo sui 50 anni: un dipendente dell’azienda sanitaria, che è stato estratto dall’abitacolo dai soccorritori giunti subito sul posto, personale del 118 e uomini del distaccamento di Senigallia dei Vigili del Fuoco.

L’occupante del veicolo dell’Asur, che si è visto arrivare il grosso tronco direttamente sul parabrezza, sarebbe stato cosciente, con lesioni a gambe e braccia ed è stato subito immobilizzato e trasferito in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sono apparse gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita; comprensibile l’enorme spavento.

I Vigili del Fuoco sono interventi per la messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante, su cui il pino è caduto: il mezzo, vistosamente danneggiato, è stato liberato sezionando il tronco in più parti e tutta la pianta è stata poi rimossa. Si sono registrati danni anche alla pubblica illuminazione dello stradone Misa: i rami dell’albero si sono infatti impigliati sui cavi elettrici, tirandoli ed arrivando anche a piegare i lampioni circostanti.