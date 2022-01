Anche a Senigallia via ai saldi invernali Nelle Marche iniziano oggi, mercoledì 5 gennaio

Via pure a Senigallia ai saldi invernali.

Scattano infatti oggi, mercoledì 5 gennaio, come in tutte le Marche, i saldi invernali che sono già iniziati in alcune regioni italiane: Sicilia e Basilicata sono state le prime, già domenica 2 gennaio.



Lunedì 3 gennaio è toccato alla Valle d’Aosta, il 5 gennaio oltre alle Marche saldi al via in Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Molise, Sardegna, Toscana, Puglia, Veneto ed Umbria.

Nelle Marche dureranno fino al 1° marzo 2022.

I saldi estivi invece andranno dal 2 luglio al 1° settembre.