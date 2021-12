4,5 milioni a imprese turistiche che lavorano nei cinque comprensori sciistici delle Marche La Regione ha approvato i criteri per la ripartizione dei ristori dovuti alla pandemia da Covid-19: Comuni suddivisi in tre fasce

La Regione Marche ha approvato martedì 29 dicembre in giunta i criteri per distribuire i fondi, 4.485.759,00 di euro assegnati dallo Stato, per i ristori destinati alle imprese turistiche che operano nei Comuni facenti parte di comprensori sciistici.