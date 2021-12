Giovedì 30 dicembre al Teatro La Fenice di Senigallia torna “Sotto le stelle del Jazz” In concerto Marcello Allulli al sax tenore, Francesco Diodati alla chitarra e loops ed Ermanno Baron alla batteria

Torna “Sotto le stelle del Jazz”, Winter Edition: appuntamento giovedì 30 dicembre alle 21.15 presso il Teatro La Fenice.

Protagonisti Mat Allulli – Diodati – Baron Trio con Marcello Allulli al sax tenore, Francesco Diodati alla chitarra e loops ed Ermanno Baron alla batteria.



Il trio nasce nel 2007 e presto si fa notare per la profonda e spregiudicata ricerca in cui suoni acustici ed elettronici si fondono indissolubilmente. D’altronde il percorso di Marcello Allulli, Ermanno Baron e Francesco Diodati parla chiaro: una formazione cominciata nei conservatori, seminari e workshop di jazz e musica classica che si sviluppa fra frequenti session informali, residenze artistiche, viaggi e concerti in tutto il mondo.

“La loro musica – ha scritto di loro Luigi Onori su online-jazz – è un flusso e per immergersi in esso non bisogna avere barriere o preconcetti, definizioni o paradigmi: solo lasciarsi trasportare in territori nuovi, vicini (interiori) e lontani. Jazz del terzo millennio”.

Una totale fiducia reciproca che si traduce in concerti carichi di tensione emotiva in cui rapide sferzate noise si alternano a momenti lirici, cori di sinuose melodie si sovrappongono a incastri ritmici complessi. MAT è un getto sonoro dalle dinamiche estreme che tengono con il fiato sospeso fino all’ultima nota.

Dopo i primi 3 album (Hermanos, MAT, Musgo Y Luna), nei quali i tre incontrano musicisti del calibro di Fabrizio Bosso, Antonello Salis, Glauco Venier, Javier Moreno Sanchez, nel dicembre 2019 il trio ha suonato ad Umbria Jazz Winter e ad aprile 2021 è uscito il quarto disco per la Tuk Music, presentato in numerosi jazz festival tra i quali Berchidda, Metjazz a Prato, Fano.

Il biglietto di ingresso di 7 € è acquistabile on line sul circuito www.ciaotickets.it o presso il Palazzo del Duca da mercoledì dalle 15 alle 20, oltre che allo stesso Teatro il giorno dello spettacolo.

Per info e prenotazioni è possibile scrivere a info@fenicesenigallia.it o chiamare i numero 071.7930842 o 3351776042 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30).