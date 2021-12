A Pescara un omaggio all’artista senigalliese Chiara Diamantini La mostra, visitabile dal 19 dicembre al 9 gennaio è stata realizzata in collaborazione con il Museo Nori De' Nobili

204 Letture Cultura e Spettacoli

Un omaggio realizzato dalla città di Pescara e la Fondazione Genti di Abruzzo all’artista Chiara Diamantini, con un’antologica che raccoglie ed espone opere realizzate dal 1976 ad oggi.

La mostra, che sarà visitabile dal 19 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 presso lo Spazio Arte del Museo delle Genti d’Abruzzo in Via delle Caserme 24 Pescara, vede la collaborazione del Museo Comunale Nori De’ Nobili e rappresenta un’opportunità unica per ammirare l’intero percorso artistico di una delle maggiori esponenti della Poesia Visiva italiana.

Chiara Diamantini nata a Senigallia, dove vive e lavora da sempre, dai primi anni settanta realizza coerentemente la sua ricerca, che ha assunto nel panorama internazionale un carattere di unicità. Da decenni preziosa collaboratrice del Musinf di Senigallia con la cura dell’Archivio Internazionale della Poesia Visiva e Nuova Scrittura, collabora, dalla sua apertura, con il Museo Nori De’ Nobili e in particolare con il Centro Sudi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee.

Scrive in catalogo Leonardo Mancini: “Bisogna avere una grande fiducia nella letteratura per imbastire operazioni come quelle che ha messo in atto Chiara Diamantini, lanciandosi sulle orme di Breton o di Gadda, fotografando i loro luoghi, i percorsi, le strade. Forse non è fiducia…forse è solo amore, un amore incondizionato che spinge l’artista a evocare i fantasmi creativi degli autori e gli autori stessi. Forse è la speranza di poterne prolungare l’esistenza, creando per loro un mondo più definito, riconosciuto e catalogato. Da quelle immagini… scaturiscono inattese fascinazioni, strane concatenazioni di ricordi, inchieste che raddoppiano quelle condotte dai legittimi abitatori di quelle pagine”.

Una mostra tra le grandi rassegne italiane, inaugurate in un periodo non certamente felice, che visiteremo con interesse e che invitiamo a visitare.