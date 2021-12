Le Pro Loco della provincia di Ancona in rete per gli eventi del periodo natalizio Un unico cartellone per dare maggiore visibilità e peso alle attività delle singole associazioni

Natale in (Pro) Loco. E’ questa la proposta elaborata dalle Pro Loco aderenti al Comitato Unpli Ancona in collaborazione con il comitato Ascoli-Fermo e l’Unpli Marche per fare rete e proporre, in un unico cartellone, gli eventi programmati per il periodo natalizio e fino al 6 gennaio.