Scuola: da fondi del PNRR arrivano 150 milioni per le Marche I commenti del deputato e coordinatore regionale della Lega Riccardo Marchetti e della deputata del PD Alessia Morani

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato il decreto per il riparto dei fondi, su base regionale, destinati al sistema scolastico. Per le Marche sono in arrivo più di 150 milioni, grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.