Libri fuoriteca. Conosciamo gli autori marchigiani: “Di notte nel cielo” Editoria accessibile con la casa editrice Raffaello e Fondazione A.R.C.A. Presentazione al Palazzo delle Marche ad Ancona

88 Letture Cultura e Spettacoli

La casa editrice Raffaello nel periodo di lockdown ha deciso di impegnarsi nell’editoria accessibile, grazie a Marco Moschini, lo staff della Fondazione A.R.C.A. e Francesca Pongetti, che hanno dato alle stampe nell’autunno del 2021 un picture book in cui la comunicazione testuale si trova a fianco di quella iconica e dei simboli (utilizzando la Comunicazione Aumentativa Alternativa); simboli quali ideogrammi universali che non sono utili solo per gli Autistici ma per tutti e cioè gli stranieri, i migranti, coloro che si trovano in situazioni di povertà educativa, ecc.

Ognuno può fare la sua lettura e inoltre un’attenzione si è data seguendo anche i sette principi dell’Universal Design quale progettazione per tutti in cui si ritrova anche il DfA (= Design for all); design per la diversità umana, l’inclusione sociale e l’uguaglianza.

Secondo testo in DfA ad oggi presente nell’editoria per ragazzi del Paese ha voluto affrontare la diversità, l’amicizia in modo delicato dando risalto alla potenza dell’immaginare anche da parte di chi ha problemi di comunicazione “tradizionale”. Alla fine del testo si trovano giochi anche in CAA, mentre una “valigia degli attrezzi” per insegnanti e genitori su: www.daileggiamo.it/blog (ultimi articoli).

La presentazione si terrà mercoledì 1 dicembre alle ore 16.30 presso la Sala Ricci del Palazzo delle Marche, in Piazza Cavour ad Ancona.

I posti per partecipare all’iniziativa sono limitati. Per prenotare è necessario inviare una mail a biblioteca@regione.marche.it

Necessario il Green pass.