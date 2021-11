La Cooperativa Sociale H Muta ricorda la sua Presidente Marina da poco scomparsa "Vogliamo ringraziarla per tutto quello che ha fatto per noi soci e dipendenti della cooperativa e per tutte le persone fragili"

Tutto il personale della Cooperativa Sociale H Muta si stringe intorno alla famiglia per condividere il dolore per la scomparsa della nostra Presidente Marina Marinelli.



E’ stata e sarà per sempre la colonna portante della Cooperativa Sociale H Muta fin dalla sua nascita. Professionista e donna attenta, presente, competente ed esempio per tutti coloro che lavorano nel mondo del sociale. Ha ricoperto ruoli di grande livello non solo nella Cooperativa Sociale H Muta ma anche all’interno della Lega Coop Marche in qualità di Presidente Provinciale.

Donna tenace, forte, piena di energia, che ha sempre cercato nel buon senso imprenditoriale il proprio valore operativo, le coordinate di equità, coerenza e dignità verso il lavoro, i lavoratori e i fruitori dei servizi. Il suo impegno è stato sempre rivolto alla ricerca di una dimensione compatibile con la possibilità di sviluppare tra i soci effettive relazioni di collaborazione, alla consapevolezza che la qualità dei servizi dipende, anche, dalle caratteristiche dell’organizzazione e della capacità di coinvolgere e mantenere la fiducia di coloro che vi partecipano.

Professionista che ha partecipato attivamente alla costruzione di innovativi modelli di welfare comunitario, favorendo da un lato lo sviluppo territoriale di servizi alla persona e dall’altro l’occupazione qualificata nel rispetto dei principi cooperativi.

Ha sempre tenuto a mantenere un forte legame con la comunità locale, inteso come coinvolgimento della cooperativa nel contesto sociale in cui vive ed opera costruendo così un forte radicamento. Si è sempre spesa per favorire un buon rapporto con le istituzioni, i gruppi sociali, i rapporti con i cittadini.

Vogliamo credere che ci stia ascoltando perché vogliamo ringraziarla per tutto quello che ha fatto per noi soci e dipendenti della cooperativa e per tutte le persone fragili per le quali lei ha contribuito a creare e a sostenere i Servizi alla persona che la Cooperativa Sociale H Muta svolge con dedizione e impegno.

Vogliamo credere che ci accompagnerà da qualunque parte si trovi. I suoi insegnamenti saranno la nostra strada maestra per continuare il cammino che lei ha creato nel corso della sua intensa e purtroppo breve vita.

La Cooperativa H Muta ringrazia le Istituzioni, le cooperative, le famiglie e tutti coloro che ci sono vicini in questo momento così difficile e triste.

Da Cooperativa H Muta