“No a trappole burocratiche contro il diritto di Mario” Associazione Coscioni: "faremo in modo che la decisione del Tribunale sia rispettata"

Polemiche tra l’Associazione Luca Coscioni e la Regione Marche dopo la decisione del Comitato Etico sulla richiesta di Mario (nome di fantasia): Mario è il paziente marchigiano tetraplegico di 43 anni, immobilizzato da 10, che ha chiesto da oltre un anno all’azienda ospedaliera locale che fossero verificate le sue condizioni di salute per poter accedere, legalmente in Italia, ad un farmaco letale per porre fine alle sue sofferenze.