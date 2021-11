Il gruppo AIRC Senigallia cerca nuovi volontari in vista dei prossimi appuntamenti "Le raccolte fondi che AIRC mette in piedi sono fondamentali per portare avanti la ricerca ed è necessaria l'attività dei volontari"

La pandemia ha dimostrato ancora una volta il ruolo fondamentale della scienza e la sua capacità di fornire le giuste risposte per tutelare la salute di tutti noi.

Con questa consapevolezza, AIRC ha deciso di promuovere una mobilitazione collettiva, “È questo il momento”, per imprimere una forte accelerazione al lavoro dei tantissimi scienziati e medici che non possono permettersi battute d’arresto.

In Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno. La sfida contro il cancro è purtroppo ancora aperta e per questo AIRC si occupa di sostenere con continuità il lavoro di oltre 5.000 ricercatori con un investimento, nel solo 2021, di 125 milioni di euro.

Anche grazie a questo straordinario impegno, frutto delle donazioni dei sostenitori, il nostro Paese riesce a mantenersi al vertice in Europa per numero di guarigioni.

Le raccolte fondi che AIRC mette in piedi nella piazze di tutta Italia sono fondamentali per portare avanti la ricerca e altrettanto necessaria è l’attività dei tantissimi volontari, circa 20.000, che permettono il corretto svolgimento di questi momenti.

Il gruppo AIRC Senigallia sta cercando nuovi volontari per i prossimi appuntamenti in piazza. Se ti va di dare la tua disponibilità e di attivarti per aiutare AIRC a fare la differenza nella lotta contro il cancro, contattaci al numero 3388888057 o attraverso la nostra pagina facebook.

Da Gruppo AIRC Senigallia