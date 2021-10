Proseguono veloci i lavori alla Casa del Mare di Senigallia Sulla banchina di ponente - FOTO

Proseguono spediti i lavori per realizzare la Casa del Mare.



La costruzione, voluta dalla precedente amministrazione e confermata dall’attuale, sta sorgendo sulla banchina di ponente, poco lontano da dove si svolge il mercato del pesce.

I lavori, realizzati grazie al contributo comunale e, in larga parte attraverso i fondi della Regione Marche e del Gruppo Azione Costiera, per complessivi 200.000 euro porteranno alla realizzazione di un luogo, di proprietà e gestione comunale, volto a promuovere la cultura marinara senigalliese.

Foto di Andrea Pongetti