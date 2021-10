In arrivo a Senigallia i “parcheggi rosa”: ecco in quali vie e piazze saranno creati Sosta gratuita per le donne in gravidanza e i genitori con figli sotto i due anni: verranno rilasciati appositi permessi

Nel territorio comunale di Senigallia saranno presto creati degli stalli di sosta gratuita per i veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza o genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

Lo stabilisce un’ordinanza emanata il 15 ottobre dal Comune di Senigallia, la quale annuncia ufficialmente l’istituzione di spazi di sosta gratuiti, riservati ai veicoli che dovranno essere muniti del contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”.

I nuovi posti auto “rosa” saranno distribuiti in queste vie e piazze:

– strada Prima Cesano, uno stallo di sosta lato monte davanti al civico n. 23;

– lungomare Mameli 265/B, stallo lato monte;

– via R. Sanzio stallo di sosta nei pressi del civico 369;

– via Botticelli stallo nei pressi del civico n. 47 lato sud;

– via Scarlatti, due stalli sosta;

– via Pierelli, stallo in prossimità degli impianti sportivi comunali;

– via Boccherini stallo nei pressi del civico n. 20;

– piazzale dello Stadio, due stalli sosta;

– piazzale Morandi, due stalli sosta;

– via Cellini stallo nei pressi del civico 3 lato mare;

– via Piave, stallo di sosta adiacente alla corsia di marcia affiancata al condominio Portasole;

– largo Cesarini stallo a pettine adiacente le mura civiche;

– via Capanna, stallo di sosta nel parcheggio del Palazzetto dello sport;

– viale Leopardi, stallo nei pressi del civico 29;

– via Pisacane, stallo di sosta sul lato opposto al civico nr. 52;

– piazza Simoncelli, uno stallo di sosta;

– parcheggio di via Bonopera nei pressi della Stazione RFI, uno stallo sosta;

– via Abbagnano, area dei parcheggi pubblici, tre stalli di sosta;

– via Marche, nei pressi del parcheggio antistante la scuola dell’infanzia, uno stallo sosta;

– viale dei Gerani all’altezza giardini Lorrach, uno stallo di sosta;

– viale dei Gerani all’interno del parcheggio degli impianti sportivi, due stalli di sosta;

– via Brodolini, Borgo Bicchia uno stallo davanti scuola;

– via Campo Sportivo Marzocca, uno stallo di sosta;

– via S.Antonio Maria dè Liguori a Marzocca, uno stallo a pettine;

– via F.lli Bandiera, tratto da via Portici Ercolani a via Armellini lato mare, uno stallo in prossimità dell’ Ufficio Postale;

– via delle Viole nei pressi del civico 11, uno stallo

– via Campo Boario, parcheggio adiacente al Distretto Sanitario, uno spazio di sosta.

Seguirà a questa ordinanza l’installazione della segnaletica, il rilascio dei “permessi rosa” alle famiglie che ne avranno diritto e la conseguente entrata in vigore del provvedimento.