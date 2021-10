“Pizzi conferma che sugli striscioni ha usato due pesi e due misure diverse” Diritti al Futuro replica al Vice Sindaco: "Ha autorizzato l'affissione al Foro Annonario senza problemi per il decoro urbano"

La risposta del Vice Sindaco alla interrogazione del gruppo consigliare di Diritti al Futuro certifica politicamente quanto temevamo: Pizzi usa due pesi e due misure, distinguendo tra “figli e figliastri” e tra “amici e nemici”.

Nel settembre del 2019 gli ricordiamo che aveva scritto con veemenza un esposto alla Soprintendenza delle Marche a difesa del decoro urbano, violato – a suo dire – dallo striscione di Diritto al Futuro affisso su Porta Lambertina.

Oggi – dopo appena due anni – dichiara “candidamente” di aver permesso ad inizio ottobre – senza porsi alcun problema per il decoro urbano – lo striscione di un’associazione di categoria al Foro Annonario, in barba alle sue passate pubbliche esternazioni e denunce. Ha interpellato anche in questo caso preventivamente la Soprintendenza delle Marche? Certo che no!

Cosa cambia tra la prima e la seconda situazione se non che per Pizzi Diritti al Futuro è un nemico da perseguire a differenza di altri soggetti?

La nostra presa di posizione – si badi bene – è finalizzata esclusivamente a denunciare pubblicamente la mancanza di coerenza politica e la carenza di equità amministrativa di chi oggi ricopre la seconda carica nella giunta comunale.