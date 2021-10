Anche le Marche editano il primo libro per ragazzi in DfA (Design for all) "Di notte nel cielo" è scritto da Marco Moschini in collaborazione con Francesca Pongetti e lo staff della Biblioteca Speciale

È stato pubblicato nelle Marche il primo libro in DFA (Design for all) nella piena accessibilità (il secondo in Italia).

La Biblioteca Speciale durante il lockdown non si è fermata anzi ha deciso di investire maggiormente in prodotti editoriali riuscendo ad editare tre testi in editoria accessibile, grazie alla Zefiro Edizioni e al Gruppo Editoriale Raffaello che hanno creduto nella nostra idea progettuale.

Perché è accessibile a tutti?

Il libro Di notte nel cielo, scritto da Marco Moschini in collaborazione con Francesca Pongetti e lo staff della Biblioteca Speciale segue appunto anche i dettami delll’Universal Design con tre diverse modalità di lettura: testo alfabetico con font ad Alta Leggibilità, testo in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e testo iconico (l’immagine). Un libro inclusivo pensato per tutti: bambini, ragazzi e giovani adulti erroneamente pensato per coloro che hanno problemi di comunicazione, ma includendo pienamente coloro che non conoscono l’italiano, quindi per gli stranieri.

La Fondazione, inoltre, rafforza i propri servizi al cittadino, quali la messa a disposizione di postazioni Wi-Fi con fibra ad accesso libero; supporto all’attivazione del proprio codice SPID, obbligatorio dal 1° ottobre per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione (es. INPS, MIUR, ecc.); creazione di un proprio indirizzo email PEC, il cui invio ha validità di raccomandata e creazione della propria Firma Digitale.

