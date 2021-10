Giornate FAI d’Autunno: il 16 e 17 ottobre nelle Marche saranno 46 i beni aperti Per il centenario della traslazione del Milite Ignoto sarà permesso l'accesso anche in due luoghi simbolo delle Forze Armate

I Giovani del FAI, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture, propongono per sabato 16 e domenica 17 ottobre la decima edizione delle Giornate d’Autunno con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia tra cui 42 luoghi del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del Milite Ignoto.