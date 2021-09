Al Teatro La Fenice di Senigallia si conclude la rassegna dei delitti e delle fonti Il terzo ed ultimo appuntamento è dedicato ad Andrea Camilleri: archivio e fonti al servizio del romanzo

“Oggi nel linguaggio corrente quando parliamo di archiviare una storia intendiamo dire dimentichiamocela, mandiamola in una specie di buco nero dove tutto si perde. Ed invece gli archivi sono esattamente l’opposto. Gli archivi sono eternamente vivi perché rappresentano la memoria del nostro passato, una memoria palpabile che tutti possono verificare e controllare”.

Così il grande scrittore e drammaturgo Andrea Camilleri definiva in un’intervista la sua concezione dell’archivio. E proprio all’autore siciliano scomparso due anni fa padre del popolarissimo commissario Montalbano sarà dedicato venerdì 1 ottobre alle ore 17,30 presso Il Teatro La Fenice di Senigallia il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna dei delitti e delle fonti organizzata dalla Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare in collaborazione con la sezione Marche dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana e con il Comune di Senigallia.

Andrea Camilleri: archivio e fonti al servizio del romanzo. A parlare di questo affascinante tema saranno Patrizia Severi, curatrice dell’archivio Camilleri dichiarato d’interesse storico, il saggista e critico letterario Salvatore Silvano Nigro e il docente di archivistica presso l’Università di Macerata Federico Valacchi. All’incontro parteciperà anche una rappresentanza della famiglia di Andrea Camilleri.

Per partecipare alla conferenza è necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.senigallia.an.it telefono 0716629302. Con le stesse modalità sarà possibile prenotarsi per una visita guidata gratuita in programma sabato 1 ottobre alle ore 16,15 alla mostra Sherlock Holmes Story allestita a Palazzetto Baviera che verrà condotta dal curatore Gabriele Mazzoni.