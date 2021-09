Interruzione della erogazione idrica il 28 settembre in una zona di Senigallia Sospensione prevista dalle 9 alle 14: ecco le vie interessate

227 Letture Cronaca

Interruzione dell’erogazione dalla rete idrica programmata per martedì 28 settembre dalle 9.00 alle 14.00 in una parte della zona litoranea di levante a Senigallia.

Viva Servizi informa che, nella data e negli orari indicati, le vie interessate saranno: lungomare Alighieri fino al civico 158 – via Rieti – via Lucca – via Pisa – via Perugia – via Imperia – via Terni – via Savona – via Livorno – via La Spezia – via Dalmazia – via Basilicata – via Puglia – via Abruzzi – via Lazio – via Spontini – via Umbria – via Toscana – piazzale della Libertà – lungomare Marconi – via Zara – via Mondolfo – via Corridoni – via Brofferio – via Rattazzi – via Sella – piazzale Morandi – via Nigra – via Michetti – via Bovio – banchina di Levante