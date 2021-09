All’Auditorium San Rocco il II appuntamento della rassegna “dei delitti e delle fonti” Ospite Paolo Marchetti, Preside della Facoltà di Giurisprudenza e Professore di diritto e letteratura all'Università di Teramo

100 Letture Cultura e Spettacoli

Di chi è la colpa? Questa è la domanda di rito alla quale tutti coloro che indagano su un delitto sono chiamati a trovare una risposta.

Tuttavia all’accertamento della responsabilità individuale possono contribuire non soltanto le fonti giuridiche ma anche quelle letterarie e scientifiche. Proprio all’uso di fonti letterarie e mediche nello studio della responsabilità individuale tra ottocento e novecento sarà dedicato venerdì 24 settembre alle ore 17,30 presso l’Auditorium San Rocco il secondo appuntamento della rassegna “dei delitti e delle fonti”, organizzata dalla Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare in collaborazione con la sezione Marche dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana e con il Comune di Senigallia.

A parlare di questo affascinante argomento sarà Paolo Marchetti, Preside della Facoltà di Giurisprudenza e Professore di diritto e letteratura all’Università di Teramo.

Per partecipare allo spettacolo è necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.senigallia.an.it o chiamando il numero 0716629302. Con le stesse modalità sarà possibile prenotarsi per una visita guidata gratuita alla mostra Sherlock Holmes Story allestita a Palazzetto Baviera in programma venerdì 24 alle ore 16,00.