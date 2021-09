Playlist [porto]: miti, leggende e musiche per riscoprire il porto di Senigallia Dopo il grande successo riscosso dal progetto le storie rimarranno a disposizione del luogo e di chi lo attraversa

Grande successo di pubblico per performance Playlist [porto] a Senigallia (AN) con 18 repliche sempre sold out.

Il progetto, realizzato grazie al percorso di formazione internazionale Trainart promosso dal Consorzio Marche Spettacolo, ha permesso al pubblico di riscoprire in modo poetico il porto con delle passeggiate al tramonto accompagnate da miti, leggende, sonorità e musiche originali.

“Le storie ora appartengono al porto” scrive Francesca Berardi, ideatrice del progetto Playlist “sono pensate per rimanere a disposizione del luogo e di chi lo attraversa in modo permanente e gratuito”.

Da giovedì 9 settembre, quindi, ogni cittadino, tramite il proprio cellulare ed i propri auricolari potrà ascoltare le voci di Medusa, Penelope, della Nereide Actea e della sirena Mití immergendosi in un panorama di emozioni, di sonorità e di visioni.

Sarà possibile ascoltare le tracce della Playlist tramite Qrcode nella card allegata o collegandosi al sito www.collettivocollegamenti.com.

Ogni storia, della durata di 20 minuti è pensata per accompagnare l’ascoltatore in una passeggiata sulla banchina di Levante, dalla Capitaneria di Porto fino alla statua di Penelope.

Per gruppi di studenti o di adulti che desiderino effettuare l’esperienza con l’attrezzatura professionale è possibile contattate l’Associazione Collegamenti al 3479237933 o via mail a collegamenti.senigallia@gmail.com.

Da Associazione Culturale Collegamenti