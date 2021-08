A Senigallia “Dei delitti e delle fonti” Partirà il 17 settembre un nuovo appuntamento organizzato dalla Fondazione Rosellini e dal Comune dedicato alle fonti del giallo.

Dopo il successo registrato dalla decima edizione del festival del noir e del giallo civile la Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare ed il Comune di Senigallia hanno organizzato un nuovo appuntamento che prenderà il via il prossimo 17 settembre.



Al centro dell’iniziativa ci sono le fonti al servizio del giallo, fonti nella loro accezione più estesa: documentarie, fotografiche, letterarie, giuridiche. Materiale fondamentale per uno scrittore noir impegnato a collocare in un contesto storico preciso le proprie storie.

La rassegna inizierà venerdì 17 settembre alle ore 17,30 presso l’Auditorium San Rocco con l’evento curato da Pinte di storia, associazione per la public history e la divulgazione storica attraverso i nuovi media, dal titolo “Chi ha ucciso Joe Petrosino? Imputati a giudizio!”

In un’immaginaria aula di tribunale presieduta da Pierluigi Feliciati, professore e delegato del Rettore per il sistema documentale di Ateneo presso l’Università di Macerata, toccherà al pubblico giudicare sulla base della narrazione e delle fonti documentarie dell’epoca.

Venerdì 24 settembre, sempre nell’Auditorium San Rocco alle ore 17,30, si svolgerà il secondo appuntamento della rassegna. Paolo Marchetti, preside della Facoltà di Giurisprudenza e docente di Storia del diritto medievale e moderno si soffermerà sul tema: “Di chi è la colpa? L’uso di fonti letterarie, mediche e giuridiche nello studio del tema della responsabilità individuale tra Ottocento e Novecento”.

Paolo Marchetti converserà con Allegra Paci, direttrice della biblioteca della Fondazione Rosellini, archivista e vicepresidente di ANAI Marche

Venerdì 1 ottobre la Piccola Fenice ospiterà l’iniziativa dedicata ad Andrea Camilleri, il grande scrittore siciliano scomparso nel 2019 dalla cui penna è nato il mitico personaggio del commissario Montalbano. Silvano Salvatore Nigro, saggista e critico letterario, Patrizia Severi, curatrice dell’archivio di Andrea Camilleri e Federico Valacchi, docente presso l’Università di Macerata, svilupperanno il tema dell’archivio e delle fonti al servizio del romanzo di Andrea Camilleri.

Dei delitti e delle fonti, post festival di Ventimila righe sotto i mari in giallo, è curato da Fondazione Rosellini per la letteratura popolare in collaborazione col Comune di Senigallia e con l’apporto Associazione nazionale archivistica italiana – ANAI Marche.

I tre appuntamenti saranno collegati alla visita guidata alla mostra Sherlock Holmes Story, allestita nei locali di Palazzetto Baviera, condotta da Gabriele Mazzoni, collezionista sherlockiano curatore dell’evento espositivo che ha fornito la totalità del materiale esposto.