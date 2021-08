Temporali e rovesci: nuova allerta meteo valida anche per Senigallia L'avviso di allerta gialla della protezione civile si protrarrà anche per la giornata di sabato 28 agosto, fino alle ore 14

Nuova allerta meteo per temporali e rovesci valida anche per Senigallia. L’avviso, valido per la giornata odierna, si protrarrà anche per la giornata di sabato 28 agosto, fino alle ore 14. Sono previste precipitazioni, anche di forte intensità, sia sulla costa che nell’hinterland.



I fenomeni, domani, potrebbero raggiungere una certa intensità, almeno secondo gli esperti di 3bmeteo: “Centro, brutto tempo tra Toscana, Umbria e Marche con rovesci e temporali anche forti e localmente accompagnati da grandinate“. Il sole tronerà ad affacciarsi sulle marche domenica, quando è previsto cielo sgombro con solo qualche sporadica spruzzata di nubi, ma con temperature lontane dall’afa di qualche giorno fa.